В Павловском Посаде прошел квиз «Наш успех»
Фото: [Единая Россия Павловский Посад]
В Павлово-Посадском городском округе активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» организовали спортивно-интеллектуальное состязание под названием «Наш успех».
В интеллектуальной игре приняли участие представители Молодежного парламента, регионального отделения МГЕР и молодежного центра «Авангард».
Мероприятие было организовано в соответствии с партийным проектом «Молодежь XXI века» и программой «Успех V единство поколений», которые реализуются при поддержке политической партии «Единая Россия». Команды продемонстрировали глубокие знания в области истории и текущего состояния российского и международного спорта, а также сплоченность и обширную эрудицию.
С приветственным словом к участникам обратилась исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина:
«Очень важно, чтобы у молодежи была возможность участвовать в содержательных, объединяющих мероприятиях. Викторины, посвященные спорту, — это не только проверка знаний, но и способ вдохновить на здоровый образ жизни и развитие командных навыков».
Квиз прошел в динамичной и конкурентной обстановке. Участники отвечали на вопросы, касающиеся выдающихся российских спортсменов, олимпийских рекордов и спортивных традиций нашей страны.
«Партийный проект «Молодежь XXI века» предоставляет молодым людям платформу для самореализации, возможность стать частью общественной жизни, проявлять активность и неравнодушие. Мы и дальше будем проводить подобные мероприятия, чтобы привлекать ребят к полезной и увлекательной деятельности», — подчеркнула местный координатор партийного проекта «Молодежь XXI века» Татьяна Черемушкина.