В Павловском Посаде прошел квиз «Наш успех»

В интеллектуальной игре приняли участие представители Молодежного парламента, регионального отделения МГЕР и молодежного центра «Авангард».

Мероприятие было организовано в соответствии с партийным проектом «Молодежь XXI века» и программой «Успех V единство поколений», которые реализуются при поддержке политической партии «Единая Россия». Команды продемонстрировали глубокие знания в области истории и текущего состояния российского и международного спорта, а также сплоченность и обширную эрудицию.

С приветственным словом к участникам обратилась исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина:

«Очень важно, чтобы у молодежи была возможность участвовать в содержательных, объединяющих мероприятиях. Викторины, посвященные спорту, — это не только проверка знаний, но и способ вдохновить на здоровый образ жизни и развитие командных навыков».

Квиз прошел в динамичной и конкурентной обстановке. Участники отвечали на вопросы, касающиеся выдающихся российских спортсменов, олимпийских рекордов и спортивных традиций нашей страны.