В Павловском Посаде прошел прием жителей по индивидуальным запросам

Заместитель главы Павлово-Посадского округа Александр Белоусов организовал индивидуальную встречу с жителями, в ходе которой он принял десять обращений.

Наиболее часто поднимаемые темы включали в себя: необходимость ремонта подъездов, проведение централизованной канализационной системы, проведение капитальной модернизации жилых домов, обрезку деревьев, уровень качества питьевой воды, подключение к газовым сетям, а также вопросы, связанные с тарифами на коммунальные услуги.

В сотрудничестве с управляющей компанией будет организовано проведение обследований по указанным адресам. Соответствующие распоряжения переданы в профильные ведомства, и все вопросы взяты под личное наблюдение. Записаться на личный прием можно по телефону: 8-496-43-2-99-05.