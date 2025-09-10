В Павловском Посаде прошла видеоконференция с заместителем прокурора Московской области

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов в сотрудничестве с Надеждой Николаевной Горшковой, заместителем городского прокурора, принял участие в мероприятии, которое возглавил заместитель прокурора Московской области Александр Витальевич Благородов.

Эльвира Лютфиевна обратилась с запросом о расширении проезда во дворе по адресу: улица Герцена, дом 18а, корпус 2.

«В настоящее время по указанному адресу ведутся работы по комплексному благоустройству дворовой территории. В рамках дополнительных мероприятий мы проведем необходимые работы по расширению проезда, учитывая мнение наших горожан», — отметил Филипп Ефанов.

Анастасия Дмитриевна выразила обеспокоенность состоянием дороги от дома № 1 до дома № 4 в деревне Криулино. Она была проинформирована о том, что до 21 сентября будет произведена отсыпка дорожного полотна асфальтовой крошкой.

Юлия Сергеевна, староста деревни Сонино, подняла вопрос об удалении деревьев, растущих вблизи линий электропередачи от Носовихинского шоссе до часовни. До 10 октября работы будут выполнены специалистами ПАО «Россети».