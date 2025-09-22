В Павловском Посаде прошли Мотовыходные

В живописном парке «Меленки» Павлово-Посадского округа состоялось яркое и запоминающееся событие – «Мотокарусель».

Совместными усилиями организаторами выступили известные мотоклубы «Ночные волки» и «Мотобатальон».

«Наши мотовыходные уверенно превращаются в приятную и любимую традицию для нашего парка. Мы уже проводили подобное мероприятие 24 августа, и получили массу положительных откликов от посетителей,» - подчеркнула директор парка Ольга Петренко.

Для юных посетителей «Мотокарусели» была организована насыщенная развлекательная программа, включавшая в себя аквагрим, создание красочных рисунков на асфальте, увлекательные игры и познавательные викторины.

Все присутствующие имели возможность сделать эффектные фотографии на мощных мотоциклах, насладиться ароматным чаем из самовара, дополненным разнообразными угощениями.

Стоит отметить, что клубный дом «Ночные волки» регулярно участвует в мотопробегах, посвященных торжественному празднованию Дня Победы и другим значимым государственным праздникам Павлово-Посадского городского округа.