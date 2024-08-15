В Павловском Посаде прошли русские шапочные бои

Турнир по ним состоялся на стадионе «Старопавловский». Мероприятие организовал центр единоборств «Витязь» в рамках одного из проектов партии «Единая Россия» под названием «Старший брат».

В Древней Руси шапочные бои традиционно проходили перед кулачными сражениями. Таким образом участники разогревались перед началом состязания. Правила здесь максимально просты: все, что нужно, так это просто удержать свою шапку на голове и попытаться снять ее с соперника.

И если раньше человек мог победить, применив свою ловкость и силу, то в наши дни он должен уметь стратегически мыслить, чтобы одолеть противника. Важно при этом гармонично сочетать защиту и атаку.

Современные шапочные бои прошли под открытым небом в Павловском Посаде. Спортсмены центра единоборств вместе с тренером приняли участие в турнире, показав свои умения и навыки. К ним присоединились сторонники и члены «Единой России».

Ребятам очень понравилась эта древнерусская забава. Они получили новый опыт, а еще кучу положительных эмоций, о чем заявила исполнительный секретарь местного отделения партии:

«Уверена, что такие мероприятия не только приносят радость, но и играют важную роль в формировании командного духа», — также отметила Наталья Золина.

Несмотря на то, что шапочные бои уходят своими корнями глубоко в древность, они не растеряли атмосферу дружеского соперничества и в наши дни. Благодаря возрождению этой старинной традиции удалось поддержать современную тенденцию ведения здорового образа жизни.