В Павловском Посаде проверили ход капремонта и качество воды

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов совершил плановую поездку по территории округа, чтобы лично оценить состояние муниципальных объектов и разобраться с обращениями жителей на качество водоснабжения.

В ходе инспекции глава посетил детский сад «Малютка» на улице Корнево-Юдинского переулка, где сейчас ведутся масштабные работы по капитальному ремонту. На сегодняшний день объем выполненных работ составляет 80,4%, в проекте задействовано 23 человека. Ремонтные бригады выполняют комплекс мероприятий, включающий в себя устройство кровли, облицовку фасада, прокладку электропроводки, внутреннюю отделку, установку новых окон и благоустройство прилегающей территории. По плану, к 1 сентября детский сад должен быть полностью готов к приему детей.

Маршрут инспекции был скорректирован с учетом обращений граждан. В Центре единоборств «Витязь» юные спортсмены обратились с просьбой обратить внимание на спортивную площадку, расположенную за зданием музыкальной школы. Денис Семенов осмотрел указанный объект и поручил городским службам оперативно организовать покрасочные работы и уборку территории.

Особое внимание было уделено вопросам качества питьевой воды в населенных пунктах округа. В деревне Семеново, после поступивших жалоб от местных жителей, была проведена проверка. Представители Мособлводоканала заменили сорбент АС и мелкий щебень на водозаборе, однако жители по-прежнему выражают недовольство качеством воды. В связи с этим принято решение о проведении дополнительной очистки системы водоснабжения, а специалисты ресурсоснабжающей компании поддерживают постоянную связь с заявителями. Аналогичные мероприятия по замене фильтрующих элементов проводятся и в деревне Алферово. После завершения работ Мособлводоканал проведет повторный анализ воды. В перспективе планируется включение изношенных участков водопроводных сетей в программу государственной поддержки для их замены.