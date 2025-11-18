В Павловском Посаде разобрали грядущие налоговые изменения для предпринимателей

В Павловском Посаде прошел экспертный семинар, сфокусированный на одном из главных вызовов для российского бизнеса — масштабной налоговой реформе, стартующей 1 января 2026 года. Мероприятие, организованное при поддержке Торгово-промышленной палаты, собрало представителей местного делового сообщества для детального анализа грядущих изменений. Ключевым спикером выступила генеральный директор ООО «Родина и Партнеры», известный налоговый юрист Алла Васильевна Родина.

Фактически, как подчеркивали эксперты, бизнесу предстоит столкнуться с формированием совершенно новой фискальной реальности. Вместе с первым заместителем главы округа Сергеем Балашовым участники семинара разобрали предстоящие трансформации в ключевых для предпринимателей областях: НДС, НДФЛ, страховых взносах и специальных налоговых режимах. Акцент был сделан на практических последствиях этих новаций для компаний малого и среднего звена.

Основной посыл мероприятия — начинать подготовку к реформе необходимо уже сегодня, а не ждать 2026 года. По мнению Аллы Родиной, двух лет может оказаться недостаточно для безболезненной адаптации без своевременно выстроенной стратегии. Заключительная сессия «вопрос-ответ» переросла в живой и конструктивный диалог, где предприниматели смогли получить персональные разъяснения по самым острым и частным проблемам.

Первый заместитель главы Сергей Балашов отметил безупречную организацию события и поблагодарил эксперта за глубокий анализ. Этот семинар стал одним из первых в регионе практических шагов по синхронизации бизнеса и власти перед лицом грядущих системных изменений, цель которых — не просто перераспределить налоговую нагрузку, но и создать новые правила игры для всей экономики.