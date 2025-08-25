В Павловском Посаде с гордостью отпраздновали День Государственного флага России

Для посетителей парка была организована насыщенная и познавательная программа, призванная укрепить патриотические чувства. Жители Павловского Посада и гости городского округа получили возможность посмотреть патриотические киноленты в рамках акции «Наша история», принять участие в образовательной беседе «Вехи истории» и творческом мастер-классе «Символ России». Акция «Российский флаг» сопровождалась раздачей ленточек в цветах триколора, а красочное шествие с флагом под названием «Триколор моей Родины» добавило празднику особую торжественность. Завершением мероприятия стал концерт «Гордо реет триколор». На специально оформленной фотозоне «Россия – это я!» каждый желающий смог запечатлеть яркий момент праздника.

Организаторы подчеркивают значимость проводимых акций, считая их важным инструментом в формировании патриотизма у молодежи и привлечении молодого поколения к общественно полезной деятельности.

В праздничные мероприятия включились и другие учреждения культуры Павлово-Посадского городского округа. Так, перед Дворцом культуры «Павлово-Покровский» состоялся тематический флешмоб «Мы – Россия», участниками которого стали воспитанники творческих студий и добровольцы Молодой Гвардии.