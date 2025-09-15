В Павловском Посаде следят за капитальным ремонтом детского сада «Малютка»

В Павловском Посаде активно ведутся работы по капитальному обновлению детского сада «Малютка». Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», Геннадий Панин, совместно с главой городского округа, Денисом Семеновым, осуществили инспекционную проверку хода реализации проекта.

На стартовом этапе строительная компания столкнулась с неожиданными проблемами, что повлияло на первоначальный план. Тем не менее, сейчас ситуация находится под тщательным наблюдением. Согласно заключенному контракту, завершение ремонта запланировано на середину ноября 2025 года, однако подрядчик взял на себя обязательство сдать объект к 1 октября.

В настоящее время внутри детского сада происходит установка современной мебели и монтаж современного оборудования в кухне. Благоприятная погода способствует выполнению работ по улучшению территории вокруг здания.

Глава округа Денис Семенов подчеркнул, что предприняты все необходимые шаги для обеспечения соблюдения новых сроков, и открытие обновленного детского сада ожидается в скором будущем.