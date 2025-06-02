В Павловском Посаде собрались свыше сотни кузнецов, чтобы продемонстрировать свое искусство
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
19-й Международный фестиваль кузнечного мастерства состоялся 1 июня в деревне Бывалино Павлово-Посадского городского округа.
В этом году к нам прибыли более ста выдающихся мастеров кузнечного дела, керамики и декоративно-прикладного искусства из разных уголков страны, включая ДНР и ЛНР, а также из Кубы.
«Это поистине вдохновляет и подтверждает высокий статус нашего фестиваля, как международной площадки для обмена опытом и творческими идеями. Особо хотелось бы отметить кузнеца Алексея Кривелева из Елабуги, который вот уже 19 лет приезжает на Павлово-Посадскую землю, чтобы принять участие в нашем празднике и радовать гостей своим мастерством», - сказал Денис Семенов.
Не менее важную роль в программе фестиваля играет духовная составляющая. Мероприятие расположено неподалеку от Никитского Бывалинского женского монастыря, где для посетителей открыты двери для поклонения святым мощам и посещения Божественной литургии.
В День защиты детей на центральной площадке десятки мастеров ковки продемонстрировали свое умение владеть ремеслом, предоставив гостям фестиваля возможность не только увидеть уникальные техники ковки, но и приобрести эксклюзивные кованые изделия ручной работы. Кроме того, все желающие смогли испытать себя в разнообразных обучающих занятиях: по колокольному звону, владению шашкой, а также покататься на лошадях.
«Выражаю искреннюю благодарность организаторам фестиваля и всем мастерам за их труд, энтузиазм и преданность своему делу. Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, вдохновения и новых творческих побед!», - отметил Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.