В Павловском Посаде собрались свыше сотни кузнецов, чтобы продемонстрировать свое искусство

В этом году к нам прибыли более ста выдающихся мастеров кузнечного дела, керамики и декоративно-прикладного искусства из разных уголков страны, включая ДНР и ЛНР, а также из Кубы.

«Это поистине вдохновляет и подтверждает высокий статус нашего фестиваля, как международной площадки для обмена опытом и творческими идеями. Особо хотелось бы отметить кузнеца Алексея Кривелева из Елабуги, который вот уже 19 лет приезжает на Павлово-Посадскую землю, чтобы принять участие в нашем празднике и радовать гостей своим мастерством», - сказал Денис Семенов.

Не менее важную роль в программе фестиваля играет духовная составляющая. Мероприятие расположено неподалеку от Никитского Бывалинского женского монастыря, где для посетителей открыты двери для поклонения святым мощам и посещения Божественной литургии.

В День защиты детей на центральной площадке десятки мастеров ковки продемонстрировали свое умение владеть ремеслом, предоставив гостям фестиваля возможность не только увидеть уникальные техники ковки, но и приобрести эксклюзивные кованые изделия ручной работы. Кроме того, все желающие смогли испытать себя в разнообразных обучающих занятиях: по колокольному звону, владению шашкой, а также покататься на лошадях.