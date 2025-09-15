В Павловском Посаде соединились природа и инновации на образовательном слете

Ежегодное мероприятие, посвященное туризму и отдыху на природе, в этом году прошло на живописных берегах реки Клязьма, вблизи деревни Назарьево, в Павлово-Посадском округе. В этом году традиционный слет получил новый импульс, объединив любовь к окружающей среде с современными цифровыми технологиями.

В окружении вековых сосен и под аккомпанемент гитарных переборов, участники разбили лагерь, состязались в спортивных испытаниях и одновременно обменивались опытом о применении искусственного интеллекта в сфере образования – от подготовки к выпускным экзаменам до создания дизайна школьных изданий. Творческий подход, быстрота реакции и умение находить выход из нестандартных ситуаций стали столь же важными, как и навыки ориентирования на местности и выживания в дикой природе.

Программа фестиваля включала не только спортивные конкурсы, но и интеллектуальные задания. Педагоги продемонстрировали свою эрудицию, принимая участие в викторинах, посвященных правилам поведения в цифровом пространстве, а вечерняя беседа у костра трансформировалась в открытый хакатон, где зарождались смелые и перспективные проекты.

Наиболее ценным результатом слета стали награды и дипломы, а осознание того, что цифровые технологии и природа не являются взаимоисключающими, а способны гармонично дополнять друг друга. Участники убедились, что развитие цифровой среды и уважение к природному наследию могут сосуществовать в согласии.