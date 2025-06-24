В Павловском Посаде состоялась презентация книги «От блокадницы — потомкам»

В рамках реализации патриотического проекта «Успех в единстве поколений» в Павловском Посаде представили «Историю в стихах» — результат работы Молодежного парламента Павлово-Посадского округа.

Это история об энтузиазме, о глубоком желании увековечить память, о самоотверженном труде и слаженной командной работе.

Центральной фигурой проекта является Земфира Петровна Матяшева — блокадница, талантливая поэтесса, чьи стихи раскрывают страницы ее детства в военное время, эвакуации, жизни в осажденном Ленинграде и многих других важных событий.

Инициатором проекта стала потребность в восстановлении рукописей стихов Земфиры Петровны. Ребята сами взялись за эту задачу — они перепечатали их от руки, тщательно отредактировали и представили проект на конкурс «Патриотизм в действии», организованный «Молодой гвардией Подмосковья». Победа в конкурсе обеспечила финансирование, благодаря которому ребята смогли подготовить и напечатать тираж книги «От блокадницы потомкам».

В результате было выпущено 200 экземпляров, которые будут переданы в школьные и городские библиотеки, чтобы сохранить эти ценные строки для будущих поколений.

Первая презентация книги состоялась 23 июня в гимназии Павловского Посада. Земфира Петровна лично посетила мероприятие, поделилась своими воспоминаниями и передала первые книги главному создателю произведений и школьной библиотеке.