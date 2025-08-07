В Павловском Посаде состоялись встречи с жителями, посвященные вопросам ремонта жилого фонда

6 августа первый заместитель главы Павлово-Посадского округа, Филипп Ефанов, организовал встречи с жителями города для обсуждения актуальных проблем.

На улице Совхозная местные жители подняли вопрос необходимости очистки водоотводной канавы. В ДРСУ пообещали выполнить данные работы в течение недели.

Затем встречи прошли в южном микрорайоне города, на улице Фрунзе. Основными темами обсуждения стали состояние многоквартирных домов и вопросы благоустройства.

Представители дома №61 выразили беспокойство по поводу протечек кровли, состояния детской площадки (окраска игрового комплекса, лавочек и установка ограждения вокруг палисадника у подъезда).

Жители домов №32 и №34 акцентировали внимание на необходимости капитального ремонта кровли и фасада здания.

«По устранению локальных протечек и ремонту межпанельных швов управляющая компания проведет работы до 20 августа. Сотрудники МБУ «Благоустройство» займутся окраской детской площадки и лавочек в течение ближайшей недели. Вопросы, касающиеся капитального ремонта, мы взяли на контроль и скорректируем сроки реализации с Фондом капитального ремонта. Важно, чтобы жители чувствовали себя комфортно и безопасно в своем жилище», - заявил Филипп Ефанов.

