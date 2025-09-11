В Павловском Посаде состоялось мероприятие, посвященное годовщине блокады Ленинграда

В Центральной библиотеке Павловского Посада прошла встреча с членами Всероссийской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», приуроченная к годовщине начала трагических событий блокады Ленинграда. В мероприятии приняли участие заместитель главы округа Светлана Аргунова, представители Совета ветеранов муниципалитета и учащиеся школ.

Участники собрания выразительно читали стихи, посвященные тем тяжелым временам 1941 года, и делились личными семейными воспоминаниями, связанными с этим периодом.

84 года назад вражеские войска окружили Ленинград, начав отсчет 872 дней блокады, в результате которых погибло более миллиона человек. Защитники и мирные жители города-героя столкнулись с неимоверными трудностями. Однако, несмотря на все испытания, их воля к победе оставалась непоколебимой. Каждый день, прожитый в условиях блокады, стал олицетворением отваги, верности и глубокой любви к родному городу и Отечеству.