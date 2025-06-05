В Павловском Посаде состоялось обсуждение ремонта дорог с населением

В Павловском Посаде активно продолжаются встречи с местными жителями, организованные в формате пеших обходов и контроля за исполнением поставленных задач.

4 июня первый заместитель главы округа, Филипп Ефанов, провел беседу с обитателями частных домов на улице Лукина.

«Обращение граждан касалось ремонта дорожного полотна. Данные работы подрядной организацией были проведены, но у жильцов остались вопросы по тротуару, примыкающему с улицы Свердлова. В рамках ремонтных работ дорожного полотна улицы Свердлова замечания жителей будут устранены», - отметил Филипп Ефанов.

Кроме того, в ходе инспекции территорий, первый заместитель главы округа встретился с жителями Павловского Посада, которые подняли вопрос о необходимости проведения ямочного ремонта на улице Орджоникидзе.

«Сотрудникам ДРСУ даны поручения по приведению дороги в нормативное состояние до 9-го июня», - сказал Филипп Александрович.

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