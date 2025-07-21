В Павловском Посаде состоялось празднование Дня явления Казанской иконы Божией Матери

Сегодня верующие православного исповедания с трепетом и глубоким почитанием встречают День явления Казанской иконы Божией Матери – одну из самых почитаемых святынь в православном мире.

Торжества в Павлово-Посадском округе стартовали с раннего утра в Казанском храме, расположенном в селе Казанское. Глава городского округа, епископ Николай, совершил праздничную Божественную литургию. На богослужении присутствовали как местные жители, так и многочисленные гости района, собравшиеся для совместной молитвы и прославления образа Казанской Божией Матери.

Казанская икона Божией Матери, чудесным образом явленная в Казани в 1579 году, на протяжении более четырех столетий служит символом заступничества, утешения и надежды для огромного количества верующих. Ее духовное значение огромно: она была рядом с русским народом в переломные моменты истории и поддерживала верность традициям и самобытности отечественной культуры.

Как отмечают жители Павлово-Посадского округа, этот день объединяет людей в общей молитве о мире, здоровье и процветании.

«Этот день напоминает о незыблемых принципах – любви, вере и взаимном уважении. Пусть благословение Казанской Божией Матери дарит силу нашим семьям и вдохновляет на новые добрые дела!» – поделилась одна из прихожанок.

Светлый праздник Казанской иконы Божией Матери является напоминанием о духовной крепости и непоколебимости веры, которая помогает каждому справляться с жизненными испытаниями и обретать душевное успокоение.