В Павловском Посаде состоялось совещание с владельцами жилья, признанного аварийным

2 июня в поселке Большие Дворы Павлово-Посадского округа состоялось собрание, на котором заместитель главы округа Александр Кулаков и другие чиновники Администрации провели встречу с гражданами, являющимися собственниками жилья, признанного аварийным.

Мероприятие было организовано в рамках реализации областной программы Московской области, направленной на расселение жителей из непригодного для проживания жилого фонда.

В ходе встречи собственники 47 квартир, расположенных в восьми многоквартирных домах, получили возможность прояснить вопросы, связанные с получением жилищного сертификата – одним из вариантов компенсации при переселении. Обсуждались условия и процедура оформления данного документа.

Важно отметить, что сумма сертификата рассчитывается на основе общей площади подлежащего изъятию жилья и установленной стоимости квадратного метра.

Заявители могут подавать документы на получение сертификатов в период с 1 июня по 1 августа. Администрация округа планирует заключать договоры о выкупе и соглашения о предоставлении сертификата до 1 сентября. До 1 октября собственникам предоставляется время для самостоятельного выбора нового жилья и заключения сделки купли-продажи с застройщиком, либо для использования сертификата в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки.

В случае отказа от предоставленной субсидии, несоблюдения критериев отбора или не заключения договора до указанного срока, собственник жилья получает компенсацию в соответствии с условиями ранее заключенного соглашения о выкупе.