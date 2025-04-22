В Павловском Посаде состоялось торжественное богослужение под руководством епископа Николая

Глава Балашихинской епархии, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, возглавил торжественную службу и совершил крестный ход вместе с прихожанами и жителями близлежащих районов.

«Благодарим Владыку Николая за возможность совместной молитвы! Поздравляем всех горожан со Светлой Пасхой! Пусть этот святой, прекрасный праздник наполнит каждого душевным теплом, счастьем и спокойствием, принесет в жизнь много радости и любви! Христос Воскресе!» — подчеркнул первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

Следует помнить, что Пасха — это подвижный церковный праздник, дата которого меняется из года в год. На дату Светлого Христова Воскресения влияют и другие важные христианские праздники, такие как Масленица, начало Великого поста, Вознесение Господне и Троица.

Православная Пасха отмечается исключительно в воскресенье, в период полнолуния. В 2025 году православные верующие встретят Пасху 20 апреля. Интересно, что в этом году католики и протестанты также будут отмечать Пасху в этот день.