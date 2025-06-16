В Павловском Посаде состоялся 16-й ежегодный Фестиваль колокольного искусства

Мероприятие, посвященное древней традиции колокольного звона, развернулось на территории Троицкого храма в живописной деревне Аверкиево, расположенной в Павлово-Посадском округе.

Этот знаковый праздник стал ярким событием для местных жителей и гостей округа, собрав множество людей разных поколений и интересов на открытом воздухе.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Непосредственное общение с природой, несмотря на переменчивую погоду, не смогло омрачить общее праздничное настроение. День начался с торжественного богослужения, объединившего верующих и всех желающих. Затем на территории храма развернулась насыщенная программа, включавшая в себя разнообразные активности, которые вызвали массу положительных эмоций у участников.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Посетителей фестиваля ждали познавательные мастер-классы по традиционным ремеслам, ярмарка изделий ручной работы, спортивные состязания, выступления творческих коллективов Павлово-Посадского округа и, конечно же, завораживающие выступления мастеров церковного звона.

Особый интерес вызвали кузнечные мастер-классы, которыми руководил опытный мастер Игорь Чижов. Участники получили возможность прикоснуться к секретам древнего ремесла и почувствовать себя настоящими кузнецами. Любителей кулинарии ждала встреча с известными шеф-поварами, в том числе с Олегом Ольховым, которые поделились секретами мастерства.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Не менее интересными были мастер-классы по плетению маскировочных сетей, которые сочетали в себе развлечение и практическую пользу. На ярмарке народных промыслов можно было приобрести уникальные сувениры и изделия, созданные руками местных мастеров.

Фестиваль стал символом сохранения культурного наследия и укрепления связей между людьми. Даже небольшой дождь не смог испортить позитивное настроение и атмосферу тепла, царившие на мероприятии.