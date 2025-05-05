В Павловском Посаде состоялся благотворительный показ спектакля «Жизнь как подвиг»
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
5 мая в Павлово-Посадском городском округе состоялись специальные благотворительные представления спектакля «Жизнь как подвиг», созданного театром «Город».
Постановка посвящена биографии выдающейся женщины, летчицы Великой Отечественной войны Галины Павловны Брок-Бельцовой, чья жизнь стала настоящей легендой.
Главная героиня – талантливый штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2, служившего в 125-м женском гвардейском авиационном полку, который был сформирован по инициативе легендарной Марины Расковой. После окончания войны она служила офицером в контрразведке, и ее жизненный путь отмечен невероятной стойкостью, верой и мужеством.
Мероприятие было организовано в рамках программы «Успех в единстве поколений» и реализовано при поддержке проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».
«Я лично наблюдала за этим спектаклем и была глубоко тронута. Именно поэтому я решила пригласить труппу для выступлений в наших городах. Это прекрасная возможность в понятной и наглядной форме рассказать молодым людям о героизме, их жизненных испытаниях и, самое главное, о невероятной силе духа, принципиальности и любви к своей Родине», – подчеркнула Депутат Московской областной думы Линара Самединова.