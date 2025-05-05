В Павловском Посаде состоялся благотворительный показ спектакля «Жизнь как подвиг»

Постановка посвящена биографии выдающейся женщины, летчицы Великой Отечественной войны Галины Павловны Брок-Бельцовой, чья жизнь стала настоящей легендой.

Главная героиня – талантливый штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2, служившего в 125-м женском гвардейском авиационном полку, который был сформирован по инициативе легендарной Марины Расковой. После окончания войны она служила офицером в контрразведке, и ее жизненный путь отмечен невероятной стойкостью, верой и мужеством.

Мероприятие было организовано в рамках программы «Успех в единстве поколений» и реализовано при поддержке проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».