В Павловском Посаде состоялся деловой «бизнес-завтрак»

Первый заместитель руководителя Павлово-Посадского округа, Филипп Ефанов, стал участником встречи в формате «бизнес-завтрак», посвященной вопросам «Клиентоориентированности бизнеса».

Вместе с главой Восточной торгово-промышленной палаты, Маргаритой Смирновой, директором маркетингового агентства «АСМ», Татьяной Агеевой, и представителями местного бизнес-сообщества, участники рассмотрели актуальные направления в сфере клиентоцентричности. На конкретных примерах были проанализированы проблемные моменты, с которыми сталкиваются предприниматели при проведении ребрендинга и переосмысления своей деятельности.

«Клиентоориентированность — это не про «Спасибо, что выбрали нас». Это системная работа с персоналом, поставщиками, клиентами. Для многих предпринимателей это непростой путь, но единственно верный в современном мире, где у клиента есть выбор», - отметил Филипп Александрович.

В заключение встречи Филипп Ефанов поделился информацией о существующих государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса и выразил благодарность всем присутствующим за продуктивный и содержательный диалог.