В Павловском Посаде состоялся диалог поколений: молодежь пообщалась с ветеранами СВО

В преддверии Дня молодежи юные жители Павловского Посада получили уникальную возможность пообщаться с участниками специальной военной операции, чтобы услышать их личные истории и обсудить вопросы патриотизма.

В рамках реализации партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» в Павловском Посаде состоялся разговор представителей молодежи округа с военнослужащими, вернувшимися из зоны проведения СВО. Формат мероприятия был построен на открытом диалоге, что позволило молодым людям напрямую обратиться к героям с вопросами и узнать о реальной обстановке на передовой из первых уст.

В мероприятии приняли участие активные представители молодежи округа, в том числе члены «Молодой гвардии» и Молодежного парламента, собравшиеся в местном отделении Ассоциации участников специальной военной операции. Руководитель отделения Максим Бицан и вернувшиеся с фронта бойцы поделились своими жизненными историями и мотивацией, побудившей их принять участие в защите Отечества.

Обсуждались вопросы, касающиеся условий службы в полевых условиях, роли товарищества и повседневной жизни в зоне боевых действий, а также изменения, произошедшие с началом СВО. Особое внимание было уделено пониманию значения фразы «жить за ленточкой» и осознанию важности сохранения свободы и безопасности.

«Молодые люди получили бесценную возможность взглянуть на то, что происходит «за ленточкой»: в удаленных от цивилизации местах, где каждый день наполнен сложнейшими испытаниями. Они встретились с настоящими героями нашего времени, теми, кто на собственном опыте знает, как важна защита Родины. Этот опыт стал для молодежи важным этапом осознания: свобода — это не просто слово, а ценность, требующая постоянных усилий, смелости и самоотверженности», — отметила муниципальный координатор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» Татьяна Черемушкина.

Максим Бицан выразил благодарность молодым активистам за помощь в сборе и доставке гуманитарной помощи, подчеркнув оперативность и масштаб поддержки, оказываемой Павлово-Посадским районом. Он акцентировал внимание на том, что письма от близких — важнейший источник моральной поддержки для бойцов.

«В зоне боевых действий я служил бок о бок с ребятами из разных регионов России. И каждый раз они были поражены тем, насколько оперативно и эффективно поступает помощь из Павлово-Посадского округа. Каждый наш запрос выполнялся быстро, а письма, которые мы получаем, — это настоящая поддержка и источник сил», — поделился Максим Бицан.

В завершение встречи депутат Совета депутатов, член партии «Единая Россия» Наталья Золина вручила Максиму Бицану благодарственное письмо в знак признания его участия в патриотическом проекте «Успех в единстве поколений» и его активной гражданской позиции.