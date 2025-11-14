В Павловском Посаде состоялся диалог власти и старшего поколения о развитии территории

В рамках открытого диалога стороны провели детальный анализ реализации социальных программ и общественных инициатив за истекший период 2025 года, а также сформировали планы на предстоящий 2026 год. Денис Олегович подчеркнул, что предложения и критические замечания представителей старшего поколения традиционно ложатся в основу ключевых управленческих решений, определяющих развитие округа.

Участники встречи поделились яркими впечатлениями от недавней образовательной поездки в Государственную Думу РФ, которая была организована по инициативе депутата Геннадия Панина. Эта экскурсия не только расширила кругозор ветеранов, но и мотивировала их на дальнейшую активную гражданскую позицию.

Особую гордость у собравшихся вызвал итог недавней благотворительной акции — на организованном ими аукционе домашней консервации и кулинарных изделий удалось собрать свыше 80 тыс. руб. Все вырученные средства были направлены на приобретение источников питания для беспилотной авиационной техники, отправляемой в зону СВО.

В завершение встречи Денис Семенов выразил искреннюю признательность председателю ветеранской организации Анатолию Зыкову и всем членам совета за их неугасающую энергию и искреннее участие в жизни округа. Отдельно была отмечена гуманитарная помощь от депутата Мособлдумы Линары Самединовой, предоставившей комплекты утепленных пледов для пожилых людей, что особенно актуально с наступлением осенне-зимнего сезона.