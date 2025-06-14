В Павловском Посаде состоялся ежегодный фестиваль «Стоп-кадр», посвященный уличным культурам

Мероприятие проходило на территории Дома-музея Вячеслава Тихонова и собрало внушительную аудиторию посетителей и активных участников.

«Стоп-кадр» стал настоящим праздником для всех ценителей самовыражения и креативности, объединив представителей разных возрастов в атмосфере веселья.

Организаторы предусмотрели широкий спектр интерактивных зон, где каждый желающий мог найти что-то увлекательное для себя. Особенно выделялись соревнования среди художников-граффитистов — они демонстрировали свое мастерство, создавая впечатляющие произведения искусства прямо на глазах у публики, демонстрируя динамичность и живость уличного искусства.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

На фестивале царила вдохновляющая атмосфера творческого обмена и общения. Посетителей развлекали энергичные живые концерты, танцевальные номера и познавательные мастер-классы, предлагающие освоить новые навыки и погрузиться в мир художественного самовыражения.

Фестиваль «Стоп-кадр» оставил у всех участников незабываемые впечатления, предоставил возможность ближе познакомиться с различными направлениями уличной культуры и стал отличной площадкой для демонстрации талантов молодого поколения. Мероприятие убедительно доказало, что искусство способно вдохновлять, объединять людей и придавать жизни новые оттенки.