В Павловском Посаде состоялся IX областной семейный фестиваль «7яФест»
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
7 июня городской парк культуры и отдыха Павловского Посада стал центром большого и радостного события – IX регионального семейного фестиваля «7яФест».
Этот масштабный праздник, наполненный душевностью и позитивом, объединил семьи со всего Восточного Подмосковья. Организаторами мероприятия выступили Центр развития и поддержки семьи «Росток», администрация округа и Фонд президентских грантов.
Фестиваль предложил насыщенную программу для участников всех возрастов. Семьи наслаждались яркими выступлениями на концерте, раскрывали свои творческие таланты на художественных мастер-классах, состязались в спортивных эстафетах, демонстрировали знания в интеллектуальных конкурсах и запечатлевали счастливые моменты на красочных фотозонах.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Гости также оценили вкусные блюда из полевой кухни, посетили выставку изделий народных промыслов, ознакомились с военно-патриотическими экспозициями, пообщались с персонажами-ростовыми куклами и отведали внушительный торт-десерт. Преобладал искренне семейный и дружелюбный настрой. Помимо развлечений, «7яФест» стал площадкой для добрых дел. Многие семьи приняли участие в благотворительной инициативе «Росток надежды», собирая необходимые вещи и продукты в посылки для военнослужащих, детей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также для тех, кто нуждается в поддержке и внимании.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
«Часть всего хорошего, что мы получили на фестивале, отправится к тем, кто не смог быть с нами, но обязательно почувствует тепло нашей заботы. Хочу поблагодарить всех организаторов, депутата Московской областной Думы Линару Самединову, гостей, волонтеров и просто неравнодушных людей — вы сделали этот день особенным! Именно такие праздники делают сильнее каждую семью и весь наш округ. Спасибо всем, кто пришел и показал своим примером, как важно быть вместе, поддерживать друг друга и сохранять семейные традиции», — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.