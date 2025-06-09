В Павловском Посаде состоялся IX областной семейный фестиваль «7яФест»

Этот масштабный праздник, наполненный душевностью и позитивом, объединил семьи со всего Восточного Подмосковья. Организаторами мероприятия выступили Центр развития и поддержки семьи «Росток», администрация округа и Фонд президентских грантов.

Фестиваль предложил насыщенную программу для участников всех возрастов. Семьи наслаждались яркими выступлениями на концерте, раскрывали свои творческие таланты на художественных мастер-классах, состязались в спортивных эстафетах, демонстрировали знания в интеллектуальных конкурсах и запечатлевали счастливые моменты на красочных фотозонах.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Гости также оценили вкусные блюда из полевой кухни, посетили выставку изделий народных промыслов, ознакомились с военно-патриотическими экспозициями, пообщались с персонажами-ростовыми куклами и отведали внушительный торт-десерт. Преобладал искренне семейный и дружелюбный настрой. Помимо развлечений, «7яФест» стал площадкой для добрых дел. Многие семьи приняли участие в благотворительной инициативе «Росток надежды», собирая необходимые вещи и продукты в посылки для военнослужащих, детей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также для тех, кто нуждается в поддержке и внимании.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]