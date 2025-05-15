В Павловском Посаде состоялся мастер-класс по рукоделию для людей старшего возраста

«Подобные события направлены на поддержку креативности и воображения, а также на создание платформы для общения и взаимодействия представителей старшего поколения. Сегодняшний мастер-класс подарил участникам массу радостных моментов и незабываемых впечатлений. Некоторым даже захотелось разделить этот опыт с внуками, чтобы весело и с пользой провести время вместе. С нетерпением ждем новых творческих встреч!» — отметила муниципальный координатор партийного проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» Марина Спирина.