В Павловском Посаде состоялся мастер-класс по рукоделию для людей старшего возраста
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде, в стенах центральной районной библиотеки, состоялся увлекательный мастер-класс по шитью под названием «Бабка», адресованный жителям старшего поколения.
В рамках инициативы «Старшее поколение», реализуемой партией «Единая Россия», участники создали оригинальную текстильную игрушку, изображающую очаровательную бабушку, и освоили базовые приемы шитья и работы с тканями.
«Подобные события направлены на поддержку креативности и воображения, а также на создание платформы для общения и взаимодействия представителей старшего поколения. Сегодняшний мастер-класс подарил участникам массу радостных моментов и незабываемых впечатлений. Некоторым даже захотелось разделить этот опыт с внуками, чтобы весело и с пользой провести время вместе. С нетерпением ждем новых творческих встреч!» — отметила муниципальный координатор партийного проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» Марина Спирина.