В Павловском Посаде состоялся небольшой Крестный ход в честь Дня Казанской иконы Божией Матери

21 июля, в день почитания чуда явления иконы Пресвятой Девы Марии, рядом с главным храмом Павлово-Посадского Благочиния состоялся небольшой общегородской Крестный ход.

Несмотря на будний день, большое количество верующих жителей города традиционно совершили молитвенный обход по улицам Павловской, Свердлова, Лукина и Льва Толстого.

Уже длительное время икона Казанской Божией Матери почитается как покровительница России, оберегающая страну от опасностей как внешних, так и внутренних. Она служит постоянным напоминанием о милосердии Богородицы к Русской земле, о Ее заступничестве в периоды серьезных испытаний.



С праздничным днем православных верующих поздравили Благочинный Павлово-Посадского церковного округа Александр Анохин и заместитель руководителя Павлово-Посадского городского округа Владимир Шевелен.



По завершении малого Крестного хода для прихожан были организованы угощение чаем и полевая кухня на территории Казанского храма.