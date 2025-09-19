В Павловском Посаде состоялся областной фестиваль «Жить — Здорово!»

«С большой радостью мы принимали у себя областной фестиваль «Жить — Здорово!», который собрал более 300 представителей «серебряного возраста» со всего Подмосковья. Это был настоящий праздник движения и хорошего настроения!» - отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Приглашенные с энтузиазмом принимали участие в разнообразных мероприятиях: энергичные танцы зумбы и латиноамериканских ритмов вызвали бурю эмоций, а расслабляющая практика йоги на открытом воздухе подарила ощущение умиротворения и душевного равновесия.

Творческие выступления коллективов и приятные беседы за чашкой ароматного кофе сделали этот день еще более уютным и душевным. Завершилась феерия энергичной зарядкой, которую провел знаменитый мастер боевых искусств, каскадер и актер Владимир Плетнев. Его пример убедительно демонстрирует, что возраст не является ограничением для физической формы и силы духа.

«Я искренне горд, что Павловский Посад стал местом проведения такого значимого мероприятия. Проект «Активное долголетие», запущенный по инициативе нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, еще раз подтверждает важную истину: годы – это не помеха для полноценной, насыщенной и здоровой жизни! Хотите тоже стать частью этого замечательного движения? Приглашаем вас!» - заявил Денис Олегович.

К участию в проекте приглашаются женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет и пенсионеры с выслугой лет от 50 лет. Процесс регистрации достаточно прост: — на официальном онлайн-ресурсе «Активное долголетие»; — через мобильное приложение «Соцуслуги»; — либо в ближайшем клубе «Активное долголетие».