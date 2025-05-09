В Павловском Посаде состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
Мероприятие под названием «Военных дней не смолкнет слава» прошло в Доме культуры «Большедворский» и собрало множество зрителей.
В этот знаменательный день артисты Дома культуры и творческие коллективы Павлово-Посадского округа поздравили всех с Днем Победы. Выступили вокальная группа «Ностальгия», Ольга Титова, Камила Мелиева, Владимир Котов, Ришат Гилязов, Лидия Грязнова, Татьяна Слепцова, вокальная группа «Созвездие», Виктория Кузьмина, Ольга Ростовцева, Алексей Кузьмин, Анна Чудакова, Алла Плохова, Дарина Николаева, Елена Слепцова, Яна Смердова-Ильичева, Александр Юдин, вокальная группа «Мастерская Алисы», коллектив эстрадного танца «Феерия», коллектив народного танца «Искорка» и Людмила Максимова.
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
«Мы вспоминаем и чтим тех, кто отстоял нашу свободу и подарил нам будущее», — подчеркнули сотрудники Дома культуры.
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
«В преддверии 80-летия Победы мы чтим героев и вспоминаем миллионы жизней, отданных за свободу и мир. Это праздник со слезами на глазах, напоминание о цене Победы и великом наследии, которое мы обязаны сохранить. С праздником!» - отметила Ольга Титова.