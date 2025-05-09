В Павловском Посаде состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

«В преддверии 80-летия Победы мы чтим героев и вспоминаем миллионы жизней, отданных за свободу и мир. Это праздник со слезами на глазах, напоминание о цене Победы и великом наследии, которое мы обязаны сохранить. С праздником!» - отметила Ольга Титова.