В Павловском Посаде состоялся премьерный показ спектакля «Малютка из цветка»
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павлово-Посадском городском округе юные артисты студии «СказкаГрад» подарили зрителям премьеру спектакля «Малютка из цветка».
Постановка – это захватывающее сказочное приключение, погружающее в атмосферу доброты, верности и истинных чувств. Музыкальное оформление спектакля оказалось по-настоящему волшебным, создавая незабываемую обстановку чуда и наполняя сердца зрителей позитивными переживаниями.
Особое внимание было уделено игре молодых актеров студии продемонстрировавших высокий уровень мастерства. Юные исполнители смогли достоверно передать всю палитру эмоций своих персонажей, вызывая у зрителей искреннее сопереживание и заставляя переживать вместе с героями и радости, и испытания. Яркие и тщательно продуманные костюмы вызвали восхищение – каждый элемент был безупречен и создавал неповторимую визуальную целостность. Успех постановки «Малютка из цветка» стал результатом креативного подхода режиссера-постановщика Елены Анатольевны Давыдовой.
«В театре нет незначительных ролей. Каждый обитатель волшебного мира внес свою лепту в общее очарование. На кувшинках в хоровом исполнении пели восхитительные лягушки, а розы, ромашки и незабудки в саду цветочницы по-детски забавно покачивали своими головками. В этой сказке царило волшебство, и даже колоритный жук и деловитые гусеницы вызывали неподдельный восторг у публики. Старая история зазвучала по-новому! Это было восхитительно!» - поделилась депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Анна Суница.