В Павловском Посаде состоялся прием граждан по вопросам соцподдержки и работы объединения «Волчок»

Жители пообщались с заместителем главы округа Светланой Аргуновой на личном приеме и обсудили самые актуальные темы.

Так, жителей интересовала работа и обновление общественного клуба физкультурно-патриотического объединения «Волчок». Место помогает семьям увлекать детей от 7 до 18 лет различными активностями и воспитывать в них не только дух патриотизма, но и развивать физические и творческие качества. Самое главное, что павловопосадцам это доступно бесплатно.

«Сейчас есть определенные трудности. Мы обратились за советом к Светлане Юрьевне. Она подсказала в каком направлении двигаться. Будем готовить необходимые документы для разрешения нашего вопроса, — отметил представитель объединения Андрей Захваткин.

Жители в ходе личного приема также обсудили меры социальной поддержки. Некоторые вопросы удалось решить на месте, какие-то взяли в дальнейшую работу. Исполнение поручений на контроле у Светланы Аргуновой.

Отметим, в Павловском Посаде любой житель может записаться на личный прием с представителями муниципальных властей. Для этого достаточно позвонить по номеру - 2-11-79, либо обратиться в 101 кабинет здания Администрации.