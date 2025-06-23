В Павловском Посаде состоялся военно-патриотический фестиваль «Гордимся и помним»

22 июня, на территории прихода храма Троицы Чижи в Павлово-Посадском городском округе, состоялось яркое мероприятие – концертный фестиваль военно-патриотической песни под названием «Гордимся и помним». Организаторами выступили специалисты учреждений культуры округа, и фестиваль привлек множество зрителей, разделяющих любовь к русской истории и музыкальному наследию.

В программе фестиваля был проведен необычный мастер-класс, рассчитанный как на детей, так и на их родителей. Также особое внимание посетителей привлекла экспозиция музыкальных инструментов, предоставленная из частной коллекции Александра Калугина.

Атмосферу праздника дополнила работа полевой кухни, где гости смогли отведать традиционную солдатскую кашу, ощутив связь с историческими событиями и народными обычаями.

Параллельно с развлекательной программой, на фестивале был организован сбор благотворительных средств для поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Этот шаг стал важным элементом мероприятия, подчеркивающим уважение и сочувствие к защитникам страны.

Фестиваль «Гордимся и помним» стал не только значимым культурным событием, но и площадкой для сплочения людей, ценящих героическое прошлое и готовых оказывать поддержку тем, кто сегодня охраняет безопасность России.