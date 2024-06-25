В Павловском Посаде состоятся выездные встречи с гражданами

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов пообщался с жителями, пришедшими на прием, а также помог разобраться в личных и общих вопросах. Встречу в формате выездной администрации планируют повторить.

В актуальной повестке обсуждений — благоустройство территорий округа, состояние объектов потребительского рынка, реализация проектов, в том числе и инвестиционных, а также подключение к сетям инженерных коммуникаций. На все эти и другие волнующие вопросы 25 июня замглавы округа и коллеги помогли ответить лично в ходе приема. Какие-то вопросы были взяты в работу, так как требуют более детального рассмотрения.

«Все вопросы взял на личный контроль. С коллегами дополнительно проведем выездные встречи и на месте определим необходимые пути решения», — отметил Филипп Ефанов.

Желающие напрямую пообщаться с муниципальными властями на выездных встречах могут предварительно записаться на прием. Сделать это можно по номерам телефона: 2-11-79 (Павловский Посад) и 3-77-47. (Электрогорск).