В Павловском Посаде сотрудники Госавтоинспекции провели рейды

Сотрудники Госавтоинспекции 7 сентября провели очередной рейд в Павловском Посаде, чтобы выявить и пресечь факты управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции применили метод «массовой проверки». В городе был выбран один участок, где инспекторы останавливали как можно больше автомобилей. Предварительно автоинспекторы выстраивают в ряд сигнальные конусы, чтобы создать специальный коридор. Инспекторам достаточно наблюдать, как автомобили пересекают данный участок трассы. Водители, употребляющие различные вещества, будут сразу выявлены визуально.

С автолюбителями, которых остановили, провели профилактическую беседу, даже если водитель был трезв и не заподозрен в употреблении запрещенных препаратов. За время рейда нарушений не выявлено. В противном случае против водителей было бы заведено административное правонарушение, а в некоторых случаях наступает уголовная ответственность.

На территории Павлово-Посадского городского округа аналогичные рейды запланированы также на 14, 21 и 28 сентября.

Госавтоинспекция Московской̆ области призывает всех участников дорожного движения быть бдительными. В случае выявления водителя с признаками алкогольного или наркотического опьянения необходимо обратиться в дежурную часть ОМВД России «Павлово-Посадский»: 8(49643)2-33-75.

Госавтоинспекция Московской области информирует, что на протяжении текущей недели, с 9 по 15 сентября будут проходить профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Инспекторы ДПС проведут рейды.