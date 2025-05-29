В Павловском Посаде создают документальный фильм, посвященный герою-милиционеру

В Павловском Посаде развернулись съемочные работы над документальной лентой, повествующей о трагической гибели лейтенанта милиции Владимира Кузьмина, служебный долг стоил ему жизни пять десятилетий назад.

Инициаторами и основными силами в реализации этого проекта выступили Телеканал «Радуга» (Павловский Посад) и ветераны правоохранительных органов.

Фильм погрузит зрителя в историю о том, как рутинный выезд по службе обернулся для молодого милиционера последним, оставив глубокий след в судьбах его близких. Зрители узнают, как сотрудники местного отдела МВД чтят память Владимира Кузьмина, и как его имя стало неотъемлемой частью истории города. Ветераны, лично знавшие погибшего офицера, поделятся своими воспоминаниями о его мужестве и самоотверженности.

Планируется, что документальный фильм увидит свет 25 июня 2025 года – в годовщину трагических событий. Посмотреть его можно будет на официальных ресурсах Телеканала «Радуга» и на страницах в социальных сетях Администрации Павлово-Посадского городского округа.