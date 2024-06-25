В Павловском Посаде спасли котенка, который застрял в подполье

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли котенка, который застрял в подполье жилого дома. Инцидент произошел в Павловском Посаде.

В службу «112» позвонила местная жительница. Женщина рассказала, что проживает на первом этаже дома и слышит из-под пола жалобное мяуканье. Жительница попыталась помочь животному самостоятельно, но в доме отсутствует подвал и нет люков.

Прибывшие на место спасатели пришли к выводу, что помочь котенку можно, только вскрыв пол. Хозяйка разрешила сделать это, и специалисты сняли доски. В результате котенок был спасен. После этого пол привели в порядок.