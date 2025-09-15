В Павловском Посаде стартовал масштабный капитальный ремонт спортивного комплекса «Филимоновский»

Член Государственной Думы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин совместно с главой городского округа Денисом Семеновым осуществили инспекционную поездку, чтобы оценить прогресс работ на стадионе «Филимоновский» в Павловском Посаде.

Ремонтные мероприятия проводятся в соответствии с государственной программой Московской области и национальным проектом «Семья».

С момента инициирования проекта администрация активно взаимодействует с представителями спортивных сообществ. Учитывая пожелания футболистов и игроков в хоккей, было принято решение сохранить натуральное травяное покрытие на основном поле. Мнение спортсменов имеет первостепенное значение для команды, осуществляющей реконструкцию.

В результате модернизации стадион «Филимоновский» станет современным спортивным комплексом, предоставляющим широкий спектр возможностей. Предусмотрены следующие улучшения:

- Возведение нового здания, включающего раздевалки, душевые и помещения для тренеров;

- Строительство крытого поля для игры в мини-футбол;

- Обустройство площадки для профессиональных волейбольных состязаний;

- Установка трибун, рассчитанных на 600 зрителей;

- Создание тира;

- Благоустройство зоны для легкоатлетических дисциплин.

Капитальная реконструкция стадиона является не просто обновлением спортивной базы, но и значимым шагом в продвижении спортивного образа жизни в Павловском Посаде, а также существенным вкладом в популяризацию массового спорта в округе.

Завершение ремонтных работ запланировано на следующий год.