В Павловском Посаде стартовал прием заявок на конкурс «Автоледи – 2026»

В Павлово-Посадском городском округе начался отбор участниц для традиционного смотра водительского мастерства «Автоледи – 2026», приуроченного к Международному женскому дню.

Организатором ежегодного события выступает молодежный центр «Авангард», целью которого является популяризация культуры вождения и раскрытие творческого потенциала местных автомобилисток. Основной этап соревнований развернется 7 марта на парковочной площадке в переулке Каляева, где претенденткам на победу предстоит продемонстрировать не только навыки управления транспортом, но и художественный вкус.

К участию в заезде допускаются женщины старше 18 лет, имеющие водительское удостоверение категории «B» и постоянную регистрацию на территории округа. Одной из самых зрелищных частей программы станет конкурс на лучшее оформление транспортного средства под названием «Я и мой автомобиль». В текущем сезоне организаторы задали особую патриотическую тематику для декорирования машин, посвященную многообразию национальных культур страны.

«Тема этого года — Единство народов России. Фантазируйте, украшайте своего «железного коня» — жюри обязательно отметит ваши старания», — отмечают в оргкомитете соревнований.

Регистрация проводится через цифровую форму: https://forms.yandex.ru/u/698d7ce7eb6146165a790b26/. Доступ открыт для всех желающих испытать свои силы.

Помимо технического мастерства и фигурного вождения, участниц ожидает борьба за ценные награды. Представители молодежного центра подчеркнули, что список призов и подробности конкурсных этапов будут раскрыты в ближайшее время через официальные каналы связи и социальные сети местной Администрации. Подготовка к праздничному шоу уже идет полным ходом.