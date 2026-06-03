В Павловском Посаде стартовал «Трудовой десант»: подростки вышли на работу

В Павлово-Посадском городском округе стартовала первая смена «Трудового десанта» на базе Молодежного центра «Авангард». 22 подростка в возрасте от 14 до 17 лет будут месяц работать на благо города.

Прием заявок проходил с 1 по 30 апреля. Из всех анкет сформировали три смены, которые займутся уборкой летом. Первая продлится до 30 июня.

Режим работы — 4 часа в день, пять дней в неделю. В обязанности «десантников» входит уборка мусора, обрезка поросли, рыхление и прополка клумб. Перед стартом ребята познакомились, подписали трудовые договоры, прошли инструктаж по технике безопасности и получили форму.

Юля Булык, представитель организаторов, отметила, что для многих лето — пора отдыха, но не для участников «Десанта». С первого дня они приступают к полноценной работе.

«Каждый день наши десантники не просто пропалывают и поливают клумбы, убирают мусор и подрезают кустарники, они ярко и дружно проводят это время. Многие отмечают, что месяц лагеря пролетает как одно мгновение. А главное — остается крепкая дружба, которая зарождается именно в нашем «Трудовом десанте»», — поделилась Булык.

Ребятам пожелали продуктивного лета, позитива и гордости за свое дело и свой город.