В Павловском Посаде стартуют торжества, посвященные Дням деревень

Мероприятие порадовало зрителей яркой и насыщенной концертной программой, в которой выступили любимые многими сельчане. На сцену вышли такие талантливые артисты, как Юрий Филатов с шоу-балетом «Тайфун», известная фронтовая певица Дарья Маслова, участница популярного телешоу «Малахов» (телеканал «Россия 1»), танцевальный коллектив «На Бис», акробатическая студия «Пируэт», вокальные коллективы «Забава» и «Малыгинские переборы».

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Деревня Малыгино живописно расположена в 8 километрах к юго-западу от Павловского Посада. Ее история уходит корнями в глубь веков.

Первые упоминания о ней встречаются в документах XVI столетия, где деревня описывается как «дер. Малыгино, а в ней пашни паханой худой земли 16 четьи, да лесом поросло 9 четьи с осмотром в поле, а в дву потомуж, сена 20 копен, крестьянских 3 двора (в том числе в одном — приходец)».

Ранее деревня находилась в составе Вохонской волости. Переход деревни под контроль коллегии государственной экономии сопровождался ограничением земельных наделов, что подтолкнуло жителей к развитию различных ремесленных занятий.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В соответствии с данными пятой ревизии, в конце XVIII века в Малыгине насчитывалось 9 домов, где проживало 27 мужчин и 13 женщин. К 1859 году количество домов увеличилось до 14, а население — до 111 человек (53 мужчины и 58 женщин). К концу XIX века деревня была центром ткацкого производства, здесь функционировали две небольшие фабрики и земская школа. В большинстве домов можно было увидеть ткацкие станки. По данным переписи 1926 года, в Малыгине было зарегистрировано 52 крестьянских хозяйства, объединявших 261 жителя.

В течение июня в Павлово-Посадском районе пройдут праздничные мероприятия в 9 деревнях, посвященные Дням деревень.