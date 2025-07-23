В Павловском Посаде торжественно отметили День села Казанское и престольный праздник

21 июля в Павловско-Посадском районе состоялось празднование Дня села Казанское, тесно связанного с Днем явления Казанской иконы Божией Матери.

Мероприятия прошли в Доме культуры, где собрались местные жители, чтобы отметить это важное событие.

С поздравлениями к односельчанам обратились руководитель территориального отдела Ольга Федина и член Совета депутатов Юлия Архипова.

Особой благодарности удостоились жительницы села: Ирина Викторовна Плигина и Фаина Дмитриевна Дундукова, получившие благодарственное письмо «Успех V Единство поколений» за активное участие в жизни Казанского.

Также благодарностями Московской областной Думы были отмечены волонтеры: Лариса Сергеевна Крутская, Лариса Григорьевна Володина, Людмила Викторовна Лапушенкова, Ирина Викторовна Коробаева, Любовь Сергеевна Корышева, Олег Вячеславович Ермолов, Галина Федоровна Безуглая, Надежда Михайловна Возжаева. Их добросовестный труд по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей является ценным вкладом в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Творческие коллективы и солисты Дома культуры представили зрителям насыщенную программу, полную ярких и душевных выступлений. Значительное внимание было уделено празднованию Дня явления Казанской иконы Божией Матери и его духовному значению.

Стоит отметить, что в селе находится церковь Казанской иконы Божией Матери, построенная в период с 1859 по 1863 год по проекту архитектора Владислава Грудзина. В 1935–1937 годах настоятелем храма был Алексий Протопопов, впоследствии ставший священномучеником.