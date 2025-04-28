В Павловском Посаде торжественно отметили Светлую Субботу

В этот день, 26 апреля, в Георгиевском храме, расположенном в Павлово-Посадском городском округе, состоялось торжественное Богослужение, посвященное Светлой Субботе. Возглавил мероприятие Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

Среди присутствующих были депутат Московской областной думы Линара Самединова, руководитель Комитета семей воинов Отечества Марина Мигунова, глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, его заместители – Светлана Аргунова, Владимир Шевелин, Игорь Ордов, координатор Фонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова, а также представители правоохранительных структур и внутренних дел. В ходе Крестного хода была совершена церемония освящения мозаичной иконы Спасителя, размещенной на апсиде Георгиевского храма в Павловском Посаде.