В Павловском Посаде торжественно отметили Светлую Субботу
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
Жители, исповедующие православие, с радостью встретили яркий праздник Светлая Суббота в Павловском Посаде.
В этот день, 26 апреля, в Георгиевском храме, расположенном в Павлово-Посадском городском округе, состоялось торжественное Богослужение, посвященное Светлой Субботе. Возглавил мероприятие Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.
Среди присутствующих были депутат Московской областной думы Линара Самединова, руководитель Комитета семей воинов Отечества Марина Мигунова, глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, его заместители – Светлана Аргунова, Владимир Шевелин, Игорь Ордов, координатор Фонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова, а также представители правоохранительных структур и внутренних дел. В ходе Крестного хода была совершена церемония освящения мозаичной иконы Спасителя, размещенной на апсиде Георгиевского храма в Павловском Посаде.
«Сердечно благодарю Епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая за Богослужение, которое наполнило наши сердца светом и верой. Это особенный момент, когда мы ощущаем единство и поддержку друг друга на пути духовного возрождения. Пусть свет Христов всегда озаряет наш путь и приносит мир в наши дома!» - поздравил граждан Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.