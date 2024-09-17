В Павловском Посаде ученикам выпускных классов помогли узнать больше о профессиях

Юным участникам мероприятия подробно рассказали про направлениях подготовки бакалавриата и специалитета Передовой инженерной школы «Интеллектуальные системы тераностики».

Ученики больше узнали о профессиях, поступлении, специальностях, востребованных на рынке труда. На встрече ответили на самые разные вопросы. Например, выпускники узнали как провести операцию без операции, как ИИ помогает в медицине, что делает помощник врача, каким образом наночастицы помогают в терапии. Также рассказали, какое большое значение для персонализированной медицины имеют персонализированные математические модели органов.

Будущие студенты округа проявили высокую активность, задавали много вопросов про профессии и получали развернутые ответы. Не исключено, что они свяжут свою жизнь с интересной и полезной деятельностью, о которой узнали на этой профориентационной встрече.