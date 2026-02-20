В Павловском Посаде усилили уборку снега

В Павловский Посад коммунальные службы продолжают круглосуточную ликвидацию последствий снегопада. Ночью спецтехника вышла на ключевые городские участки — автовокзал и основные улицы — чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта и безопасность движения.

В 01:00 началась расчистка территории автовокзала на улице Вокзальной. Две комбинированные дорожные машины оперативно привели в порядок подъезды к перронам и площадку для стоянки автобусов, сформировали снежные валы и обработали покрытие пескосмесью. На выполнение работ ушло чуть более пяти минут. Вывоз собранного снега запланирован на утреннюю смену, которая приступит к работе в 04:00. Всего в ночные часы в городе задействовано около 20 единиц спецтехники.

Фото: [ REGIONS/Алена Притула ] 1/2 Фото: [ REGIONS/Алена Притула ] 2/2

С 21:00 на улице Кирова работает лаповый снегопогрузчик — один из наиболее производительных видов техники. С его помощью снег загружают в самосвал вместимостью порядка 20 кубометров; полный кузов формируется примерно за пять минут. На участке также задействованы три специалиста: один координирует процесс, двое выполняют ручную доочистку наледи. Особое внимание уделяется зонам автобусных остановок. Работы здесь планируют вести около пяти часов без перекрытия движения.

На улице Тихонова задействована комбинированная дорожная машина, которая очищает проезжую часть и парковочные карманы, одновременно обрабатывая покрытие песком. На один участок у техники уходит около получаса. За текущие сутки машина прошла свыше 200 километров. Смена водителя завершится в 04:00, после чего работу продолжит новая бригада.

