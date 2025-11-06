В Павловском Посаде усилят контроль за котельными, фасадами домов и чистотой подъездов

Особое внимание уделили отоплению. Музей «Боец» в Электрогорске на Советской улице пока остается без тепла, ситуацию лично проконтролирует глава округа. Работы по строительству блочно-модульных котельных продолжаются, запуск планируется в межсезонье следующего года. Положительно решился вопрос с отоплением в доме №140 в Рахманове после вмешательства Мособлводоканала.

В сфере благоустройства ведется демонтаж праздничных конструкций, подготовка зимнего оформления к Новому году, которое установят к 1 декабря, а также приведение в порядок фасадов и цоколей домов, пострадавших от разрисовки.

Отдельно обсудили чистоту подъездов. За выходные жители Электрогорска направили множество обращений, на которые УК «Электрогорск» оперативно отреагировала. Администрация напомнила о графиках уборки и призвала жителей поддерживать порядок в общих пространствах.

В связи с приближающимся эпидсезоном жителей призвали пройти вакцинацию. Прививки доступны круглосуточно во всех амбулаториях, а мобильная станция на Вокзальной площади работает по вторникам и четвергам с 12:00 до 16:00.

Для удобства школьников из Кузнецов, которые временно будут учиться в МОУ СОШ №11, с 24 ноября откроют дополнительный автобусный маршрут.