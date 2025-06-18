В Павловском Посаде ускоряют темпы работ по ремонту дорог и благоустройству
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
17 июня глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел выездное совещание с представителями городских служб, чтобы лично оценить ход работ по улучшению городской среды.
Проверка охватила ключевые участки Павловского Посада, где ведутся работы по ремонту дорожного покрытия и созданию комфортных общественных пространств.
Особое внимание уделяется улице Карповская, где в настоящее время активно ведутся работы по обустройству тротуара, простирающегося от парковки парка Меленки до Станции юных техников. Завершение этих работ запланировано на 10 июля. После этого дорожники приступят к ямочному ремонту.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
На переулке Игнатьевский завершается укладка нового асфальта, что позволит жителям вскоре воспользоваться современным тротуаром.
На улице Урицкого до 5 июля будут сформированы тротуары, после чего начнется ремонт дорожного полотна.
Финальным этапом работ на улице Ленина станет покраска бордюров и нанесение дорожной разметки.
Во время инспекции Денис Семенов пообщался с жителями дома №33 на улице Южная.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
«Людей больше всего волнуют вопросы ямочного ремонта, состояние дворов, подъездов и содержание домов. Все вопросы взял под личный контроль, будем работать над тем, чтобы ускорить решение этих задач. Отдельное внимание обратил на сквер «Лукоморье». Это место важно для жителей, поэтому поставил перед ответственными службами задачу привести его в идеальное состояние: нужно заняться уборкой, обновить зеленые зоны, расчистить поросль, продолжить покос травы. Работать есть над чем, но уверен, что все сделаем качественно и в срок!» — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.