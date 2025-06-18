В Павловском Посаде ускоряют темпы работ по ремонту дорог и благоустройству

17 июня глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел выездное совещание с представителями городских служб, чтобы лично оценить ход работ по улучшению городской среды.

Проверка охватила ключевые участки Павловского Посада, где ведутся работы по ремонту дорожного покрытия и созданию комфортных общественных пространств.

Особое внимание уделяется улице Карповская, где в настоящее время активно ведутся работы по обустройству тротуара, простирающегося от парковки парка Меленки до Станции юных техников. Завершение этих работ запланировано на 10 июля. После этого дорожники приступят к ямочному ремонту.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

На переулке Игнатьевский завершается укладка нового асфальта, что позволит жителям вскоре воспользоваться современным тротуаром.

На улице Урицкого до 5 июля будут сформированы тротуары, после чего начнется ремонт дорожного полотна.

Финальным этапом работ на улице Ленина станет покраска бордюров и нанесение дорожной разметки.

Во время инспекции Денис Семенов пообщался с жителями дома №33 на улице Южная.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]