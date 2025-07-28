В Павловском Посаде установили мемориальную доску в память о герое специальной военной операции Василии Шуваеве

На мероприятии присутствовали глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, председатель Совета депутатов Роман Тикунов, благочинный церковного округа Александр Анохин, супруга и дочь Василия Шуваева, а также родственники и друзья погибшего военнослужащего.

Василий Иванович добровольно вступил в ряды участников СВО в феврале 2024 года, демонстрируя исключительную отвагу и преданность долгу. С самого начала боевых действий он находился на передовой, являясь образцом настоящего патриотизма — силы духа, бесстрашия и активной гражданской позиции.

Василий Иванович был не просто защитником Родины, но и человеком с отзывчивой душой. Даже в зоне боевых действий он находил возможность посещать детские учреждения, морально поддерживать гражданское население, вселяя в него веру и оптимизм.

В декабре 2024 года в ходе боевых столкновений в Старице Харьковской области Василий Иванович получил тяжелое ранение. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, 21 января 2025 года он скончался. Защищая свою страну, Василий Иванович принес высшую жертву — свою жизнь.

По решению Президента Российской Федерации Василию Ивановичу Шуваеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации и вручен орден Мужества — заслуженное признание его героизма, самопожертвования и безграничной любви к Родине.