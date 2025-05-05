В Павловском Посаде увековечили память героя Великой Отечественной войны Михаила Игнатьева

В преддверии знаменательной даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – в Павловском Посаде состоялась торжественная церемония открытия «Парты Героя», посвященной участнику войны, заслуженному учителю Михаилу Николаевичу Игнатьеву. Это событие произошло 5 мая и стало частью проекта «Новая школа», реализуемого партией «Единая Россия».

2025 год имеет особое значение для России, ведь именно в этот год страна отметит 80-летие со дня окончания самой масштабной и героической войны в истории человечества. В рамках проекта, направленного на сохранение памяти о подвиге советского народа и воспитание патриотизма у молодого поколения, в школе №11 города Павловский Посад была установлена специальная парта, посвященная Михаилу Игнатьеву.

Михаил Николаевич Игнатьев родился 28 октября 1910 года в Смоленской губернии. До начала Великой Отечественной войны он проявил себя как талантливый педагог, занимая должность директора школы в поселке Большие Дворы. С началом войны он добровольно отправился на фронт, где служил связистом в 55-м пушечном артиллерийском полку резерва Главного командования. Он принимал активное участие в ключевых сражениях – обороне Москвы и Наро-Фоминска, а затем прошел сложный боевой путь до Кенигсберга в составе 16-й Гвардейской дивизии 33-й армии.

За исключительную храбрость и стойкость, проявленные в боях, Михаил Николаевич был награжден государственными орденами и медалями: Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Славы III степени, а также медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и «За взятие Кенигсберга».

«В год 80-летия Победы особенно важно поддерживать живую связь между современным поколением и героизмом прошлого. Михаил Николаевич был не только доблестным воином, но и преданным учителем, прививавшим любовь к знаниям и веру в светлое будущее. Его пример – это бесценный урок мужества и любви к Родине, который не найти в учебниках», – отметила Наталья Золина.

В церемонии открытия «Парты Героя» приняли участие родственники Михаила Игнатьева, представители местной администрации, депутаты городского Совета депутатов Елена Пронина и Наталья Золина, педагогический коллектив школы, ученики и многочисленные гости.