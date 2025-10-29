В Павловском Посаде в День бабушек и дедушек встретились с ветеранами педагогического труда

Мероприятие провели во вторник, 28 октября, в День бабушек и дедушек. В нем приняли участие депутат Мособлдумы, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, куратор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Линара Раимовна Самединова и заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Юрьевна Аргунова. В адрес педагогов, которые многие годы посвятили обучению детей, прозвучали теплые слова благодарности за преданность выбранной профессии.

«Еще раз убедились, что бывших учителей не бывает — стихи наши ветераны читали по памяти. Конечно, не обошлось и без подарков — несколько творческих номеров от детей и для каждого ветерана, как и договорились на Дне пожилого человека», — отметила Линара Раимовна.

Ветеранов поблагодарили за то, что они передают юным россиянам мудрость. Их любовь к детям, внимательность и добродушие позволяли вырасти поколение, которое достойно позаботится не только о развитии родного Павловского Посада, но и всей России.

Благодарность от гостей прозвучала также в адрес директора школы Ольги Александровны Бобровой, которая помогла в организации встречи и способствовала появлению теплой атмосферы.

Во время мероприятия перед гостями выступил школьник, который пронзительно продекламировал стихотворение об отце, защищающем Родину. В зале прозвучала трогательная музыкальная композиция. Выступления и внимание — не единственные подарки. Каждый педагог получил от депутата Линары Раимовны памятный презент — теплый плед.