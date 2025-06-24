В Павловском Посаде волонтеры гуманитарной миссии активно готовятся к предстоящей поездке в зону СВО

24 июня во дворе администрации Павлово-Посадского городского округа кипит работа: команды волонтеров готовятся к очередной гуманитарной акции, запланированной на 25 июня.

Традиционно участники гуманитарного конвоя, представители «Молодой гвардии Единой России» и учащиеся кадетского класса школы № 14 из Электрогорска вносят свой вклад, помогая с погрузкой и организацией отправки.

Собранная помощь будет передана более чем в восемьдесят воинских частей, где служат бойцы, призванные Павлово-Посадским военкоматом. Они выполняют задачи в Брянской, Курской, Белгородской, Харьковской, Херсонской областях, а также в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Состав собранных грузов полностью соответствует заявкам военнослужащих.

Данная поездка организована по инициативе и в рамках деятельности штаба поддержки мобилизованных и военнослужащих, созданного под руководством главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова.

Штаб, расположенный в местных отделениях партии «Единая Россия» и Совете депутатов Павлово-Посадского городского округа, продолжает принимать обращения от жителей Павловского Посада, находящихся в зоне проведения СВО. Запросы принимаются по телефону: 89167120545.